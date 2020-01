Chinesischer Arzt in der Stadt Wuhan verkündet unter Tränen, dass es zu viele Fälle von Kranken gibt

Keine Garantie das die Übersetzung so korrekt ist. Wenn jemand eine besser Übersetzung hat bitte um Info…..

Übersetzt aus der unten aufgeführten Quelle:

Ich will nicht nach Hause gehen? (rhetorisch) Ich will zum Neujahr nicht nach Hause gehen? (rhetorisch) Was habt ihr Jungs getan! Was habt ihr getan! [etwas unverstöndlich] Ihr wollt, dass wir 4 Schichten machen? wir machen schon 3 Schichten? Wir wollen nicht zurück zum Neujahrsfest gehen? Kommt und seht euch das an. Was versucht ihr wirklich zu tun, hm? Sie müssen sie [weiß nicht] entfernen. Auf dem Boden müssen Sie sie entfernen. Dann feuern Sie mich einfach. Sagen Sie mir, dass ich verschwinden soll. Sagen Sie mir, dass ich gefeuert bin.

(Frauen versuchen, ihn zu trösten)

Ich fange keinen Streit an [oder ich mache keinen Ärger]

[sie tröstet ihn mehr]

WIE BEHANDELN SIE ALL DIESE MENSCHEN AUF DEM PARKETT!

[Frauen sagen, der Klinikchef soll kommen]

Welcher Klinikchef ist bereit zu kommen?

[1. Frau, vielleicht können wir die Patientin {oder ihre Familie} bitten, sich zu melden.]

[Zweite Frau, nicht sicher, ob Krankenschwester oder Patientin, sagt keinen Sinn, bereits versucht]

[Dritte Frau, haben Sie mit dem Direktor gesprochen?]

[Zweite Frau, nun, ich weiß nicht, wer der Klinikchef ist, ich spreche mit ihm, ich rief im Notfall an, ich rufe das Rathaus an {vielleicht}.

Ich brauche nicht noch mehr Ärzte, wir haben Ärzte, [ich vermute Bettprobleme?]

2. Übersetzung: Herr Doktor: In Huanggang haben sie Angst, weitere Fälle zu melden… Doktor am Telefon sagt (auf dem Fone, der dem Arzt sagt) 3 Krankenhäuser, alle 3 Ebenen haben Menschen Feaver. Auch sie haben Angst, es zu melden.

Quelle