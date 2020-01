Am vergangenen Sonntag sind sogenannte “Klimaaktivisten” von Landquart aus zu einer Winterwanderung zum Weltwirtschaftsforum WEF ins 40 Kilometer entfernte Davos aufgebrochen. Am Dienstag in Klosters angekommen, nahmen sie die dritte und letzte Etappe nach Davos in Angriff, teilte das Klimabündnis mit, das unter der Bezeichnung “Strike WEF” aufgetreten ist.

Die Absicht der Organisatoren war es, die Teilnehmer des WEF aufzufordern, Verantwortung für das Klima zu übernehmen und von einer…..