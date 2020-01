Atomwaffenstreit: Nord-Korea kündigt Gespräche auf – Trumps Einigung damit gescheitert

Wie ich in meinem Artikel Nord-Korea: Warum die Friedensgespräche scheitern werden – Syrien und der Iran als Fallbeispiele vom Mai 2018 vorhergesagt habe, dienten die Gespräche mit Nord-Korea und eine angebliche Einigung im Atomwaffenstreit der reinen Ablenkung und waren von Anfang an eine reine Farce – gewollt und gesteuert durch die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE). Die angeblich angedachte Einigung beruhte auf der Behauptung, dass Nord-Korea vollumfänglich seine Atomwaffen aufgibt, was von Anfang an eine absurde Vorstellung war. Nord-Korea wird aber NIEMALS seine Nuklearwaffen abgeben, daher waren die Gespräche von Start weg zum Scheitern verurteilt. Das ist auch mit ein Grund, warum ich davon ausgehe, dass zudem der “Phase 1-Deal” mit China bzgl. des Handelskrieges nicht erfolgreich sein wird, weil er auf Voraussetzungen beruht, die China ebenfalls nie erfüllen wird bzw. erfüllen will.

Aus irgendeinem Grund wollen die IGE und ihre Marionette Trump, dass diese Pulverfässer weiter unter “Spannung gehalten werden”. Ich denke, dass…..