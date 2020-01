Die Software der israelischen NSO-Gruppe wurde laut Amnesty International von Regierungen genutzt, um Journalisten und Dissidenten auf der ganzen Welt auszuspionieren.

Ein israelisches Gericht hörte am Donnerstag einen Fall an, der von Amnesty International eingebracht wurde und in dem Beschränkungen für die NSO Group gefordert werden, eine israelische Firma, die Überwachungssoftwares herstellt, die benutzt wurden, um Journalisten und Dissidenten auf der ganzen….