ALS OB BOMBARDIERUNG NICHT GENUG IST ……….. GIFT IST DIE NEUE ISRAELISCHE WAFFE IN GAZA

„Unschuldige Menschen, die meisten von ihnen jung, werden im Gaza-Streifen langsam durch das Wassertrinken und wahrscheinlich durch den Boden, in dem sie pflanzen, vergiftet.

Israel vergiftet systematisch eine Million palästinensischer Kinder

Wir sind jetzt in das Jahr 2020 eingetreten, das Jahr, in dem Experten der Vereinten Nationen (UN) einst vorausgesagt haben, dass der Gazastreifen unbewohnbar werden würde. Aber die traurige Realität ist nicht nur, dass dieselben Experten sagten, dass der Gazastreifen bereits 2017 unbewohnbar sei, sondern dass jetzt die 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens der realen Gefahr eines Genozids ausgesetzt sind.

Sara Roy vom Zentrum für Nahoststudien der Harvard-Universität, die als führende Wissenschaftlerin über die Wirtschaft des Gazastreifens gilt, hat geschrieben, dass „unschuldige Menschen, die meisten von ihnen jung, in Gaza langsam durch das Wassergetränk und wahrscheinlich durch den Boden, in dem sie pflanzen, vergiftet werden“. Lassen Sie uns also diese Aussage auf der…..