Es wurde bereits eine Vielzahl von Medienartikeln veröffentlicht, die auf verlässlichen Informationen basieren, wie Israel seine Lobby in den USA nutzt, um Washington dazu zu bewegen, Israels bevorzugte Politik im palästinensisch-israelischen Friedensprozess im Nahen Osten in bewaffneten Auseinandersetzungen, militärische Interventionen und die Zerstörung der militärstrategischen Gegner Israels in der Region umzusetzen.

Die Vereinigten Staaten haben energische Methoden angewandt, um diese Ziele zu erreichen, und infolgedessen ist die potenzielle militärische Bedrohung Israels durch die arabischen Nachbarstaaten (insbesondere Irak, Syrien und Libyen) so gut wie beseitigt. Washington hat auch Gegner mit einer Reihe von Sanktionen unter Druck gesetzt, die der UN-Charta widersprechen, und Resolutionen in internationalen Organisationen blockiert, wenn sie für Israel ungünstig oder politisch kritisch sind.

Die Gaskonfrontation ist in letzter Zeit zu einem weiteren Bereich geworden, in dem Israel die USA in einen weiteren Krieg steuerte. Die aktivste Phase trat 2019 in Erscheinung. Es sei daran erinnert, dass dank der Bemühungen der USA Gas in den letzten Jahren zu einer ziemlich gewaltigen „Waffe“ geworden ist. Da die USA selbst keine strategischen Gasreserven haben (Schiefergas ist kurzlebig und der Preis tendenziell immer höher), sind sie dennoch bestrebt, die internationalen Gasflüsse aktiv zu kontrollieren und die Ressource zu ihrer strategischen Waffe zu machen.

Die Frage ist nur, wer am meisten darunter leidet, dass die USA aus dem saubersten und billigsten friedlichen Kraftstoff eine Leidensquelle für Millionen von Menschen machen. Um eine Annäherung Russlands an die europäischen Nationen zu vermeiden, versucht Washington heute aktiv, die Entwicklung der Gaskooperation zwischen Russland und Europa zu behindern.

In den letzten Jahren hat sich diese Politik der USA bei Israel als sehr gefragt erwiesen, das sich entschied, sich dem „Gaskrieg“ anzuschließen und seine unerwünschten Konkurrenten auf dem Gasmarkt durch Washingtons Hände zu beseitigen, wie es früher bei seinen potenziellen militärstrategischen Gegner der Fall war.

Der Kampf Israels um angeblich noch unerforschte Öl- und Gasreserven im östlichen Mittelmeerraum begann 2012 in der Nähe der Küsten Zyperns……