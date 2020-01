False Flag? Ex-CIA-Offizier suggeriert das USA Transponder vom ukrainischen Flugzeug hackten, um Abschuss durch Iran zu provozieren

Der ehemalige anti-Terrorismus Spezialist und Militärgeheimdienst-Offizier der CIA, Phillip M.Giraldi, hat auf dem online Portal American Herald Tribune einen Artikel veröffentlicht, in dem er die These aufstellt das US- Cyberattacken den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine über Teheran provoziert hätten.

Giraldi erläuterte das der iranische Operateur des Luftabwehrsystems sich mit elektronischen Störmaßnahmen konfrontiert gesehen habe, und das der Transponder vom Flug 752, einige Minuten bevor die zwei russischen Tor-1 Raketen abgefeuert wurden, ausgeschaltet worden sei.

“Die Abschaltung des Transponders, jener dem Operateur und der Tor-Elektronik automatisch signalisiert hätte das es sich um ein Zivilflugzeug handelt, hat stattdessen automatisch angezeigt das dieses feindlich ist. Der Operateur, der hinsichtlich der Possibilität eintreffender amerikanischer Cruise Missiles explizit instruiert wurde, hat daraufhin abgedrückt, ” so Giraldi.

Ferner sagte der Ex-CIA-ler das das von Iran verwendete Tor-Raketensystem anfällig für Hackerangriffe und Täuschungsmanöver sei, und das der Transponder der ukrainischen Maschine gleichzeitig abgeschaltet worden sei, um “einen Luftfahrt-Vorfall zu kreieren der der iranischen Regierung zugeschrieben” werden sollte.

Das Pentagon habe Berichten zufolge Technologien entwickelt, die feindliche….