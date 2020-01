EZB vs. Facebook

Die Europäische Zentralbank will bei der Entwicklung von staatlichem Digitalgeld mit ihren Äquivalenten in England, Schweden, Japan, Kanada und der Schweiz kooperieren

Gestern gab die Europäische Zentralbank (EZB) bekannt, dass sie zusammen mit der Bank of England, der Schwedischen Reichsbank, der Schweizerischen Nationalbank, der japanischen Nichigin, der Bank of Canada und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel eine Arbeitsgruppe zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung von staatlichem Digitalgeld ins Leben gerufen hat, die von ihrem französischen Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré geleitet wird.

Vorher hatten unter anderem der Bundesverband deutscher Banken, der…..