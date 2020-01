Essig-Fußbad: Schonende Entgiftung für den Körper

New Africa/shutterstock.com

Immer wieder hören wir heute etwas über das Thema Entgiftung. Im Grunde ist unser Organismus selbst in der Lage, sich von den Giften zu befreien, die wir über die Nahrung und Umwelt aufnehmen. Der größte Teil der Giftstoffe wird von uns über den Stuhl und den Urin ausgeschieden. Im Idealfall bleiben Rückstände von Medikamenten, Giftstoffe und Co. gar nicht in unserem Körper. Doch die meisten von uns ernähren sich heute nicht unbedingt immer gesund und auch in unserer Umwelt gibt es immer mehr Schadstoffe, die wir jeden Tag aufnehmen.

Sich von dem alten Ballast zu befreien und die sogenannten Schlacken aus dem Körper zu leiten….