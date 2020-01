Eine neue Definition der Kriegsführung

Anhänger Donald Trumps weisen oft darauf hin, dass er keine neuen Kriege begonnen hat. Man könnte feststellen, dass es nicht an Versuchen mangelte, da seine auf gefälschten Beweisen basierenden Marschflugkörperangriffe auf Syrien und seine jüngste Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani unbestreitbar Kriegshandlungen waren. Trump hat auch die Truppenstärke sowohl im Nahen Osten als auch in Afghanistan erhöht und gleichzeitig die Häufigkeit und Letalität von Angriffen mit bewaffneten Drohnen weltweit erhöht.

Der Kongress hat irgendwie unernst mit einer Verschärfung des Kriegsrechtsgesetzes von 1973 herumgespielt, um es einem Präsidenten zu erschweren, ohne Beratung oder Genehmigung der Legislative Kriegshandlungen durchzuführen. Aber vielleicht sollte die Definition von Krieg selbst erweitert werden. Der Bereich, in dem Trump und sein Team von narzisstischen Soziopathen am aktivsten waren, war die Verhängung von Sanktionen mit tödlicher Absicht. Außenminister Mike Pompeo hat in seinen Erklärungen ausdrücklich erklärt, dass die Ausübung eines “extremen Drucks” auf Länder wie den Iran und Venezuela darauf abzielt, die Menschen so sehr leiden zu lassen, dass sie sich gegen ihre Regierungen erheben und einen “Regimewechsel” herbeiführen. In Pompeos verquerer Rechnung werden Orte, die Washington missbilligt, auf diese Weise wieder zu “normalen Ländern”.

Die Sanktionen können töten. Die von den Vereinigten Staaten verhängten….