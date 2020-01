50 Herzen, 224 Nieren, 19 Lebern: Das ist Deutschlands großzügigster Organspender

Die in Deutschland immer wieder aufflammende Diskussion, wie Patienten mit ausreichend Spenderorganen versorgt werden können, ließe sich getrost sparen, wenn alle so großzügig wären wie er: Christoph Tholen aus Stuttgart ist der mit Abstand freigiebigste Organspender der Bundesrepublik. Allein in den letzten acht Jahren spendete der 47-Jährige insgesamt mehr als 370 Organe und rettete so hunderte Menschenleben – und das völlig ohne Gegenleistung.

“Normalerweise spenden Menschen sehr selten mal eine Niere oder wenn’s…..

Ähnliche Beiträge