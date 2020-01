Mit Blick auf die in der Arktis verborgenen Rohstoffe, wird das Schwinden des Eises teilweise eher noch begrüßt.

@depositphotos

Unlängst dürfte die Nachricht vom schmelzenden Eis in der Arktis bei fast jedem Menschen dieser Erde angekommen sein. Bei jenen, die es existentiell betrifft, weil sie dort leben, genauso wie bei denen, die für das Eindämmen des Klimawandels künftig diverse Steuern zahlen müssen und letztlich auch bei so mächtigen Politikern wie Donald Trump, den die auf Tatsachen basierenden Fakten der Eisschmelze am Nordpol völlig kalt lassen. Mit Blick auf die in der Arktis verborgenen Rohstoffe wird das Schwinden des Eises teilweise eher noch begrüßt. Doch die Frage ist: Wem gehört eigentlich die Arktis? Hier weiter…..