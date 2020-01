Schlampige Diplomatie: Weißes Haus verwechselt Iran und Irak

Als Präsident Donald Trump sich in Davos mit den Mächtigen der Welt zusammensetzte, verwechselten die Mitarbeiter des Weißen Hauses offensichtlich den irakischen Präsidenten Barham Salih mit seinem iranischen Amtskollegen.

“Präsident Trump nimmt an einem bilateralen Treffen mit dem Präsidenten der Republik Iran teil”, so der Titel des YouTube-Videos, das am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlicht wurde.

Die Hölle war jedoch nicht eingefroren, und Trump hatte sich nicht heimlich mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani getroffen. Das Video zeigt deutlich das Treffen von Trump mit dem irakischen Präsidenten Barham Salih.

Iraq’s President identified as the President *of Iran* – quite the blunder from the White House. Or was it intentional. pic.twitter.com/hy2IjYgEZg

— Ranj Alaaldin (@RanjAlaaldin) 22. Januar 2020