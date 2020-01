Israel: Netanjahu vergleich Islamische Republik Iran mit Nazis

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte die Welt auf, sich an den brutalen Völkermord an Millionen Juden durch die Nazis zu erinnern und das Ereignis mit dem iranischen Atomprogramm zu vergleichen.

«Der Iran erklärt jeden Tag offen, dass er Israel dem Erdboden gleich macht will — und Israel hat heute übrigens mehr als sechs Millionen Juden», sagte Netanjahu gegenüber dem in den USA ansässigen christlichen Sender Trinity Broadcasting Network in einem Interview, das am späten Dienstag ausgestrahlt wurde.