Der Iran und andere Notizen vom Rande der narrativen Matrix

Das größte Pfund der Propagandisten ist euer Glaube, man habe euch nicht propagiert

Hallo, mein Name ist Maga Stiefellecker. Ich bekämpfe das Establishment, indem ich dem US-Präsidenten zujuble. Ich bin gegen Krieg, indem ich die selben Nahost-Pläne unterstütze wie Dick Cheney, John Bolton und Bill Kristol, und ich liebe das iranische Volk dermaßen, dass ich es mit Hungersanktionen töten möchte.

Ich kann’s kaum glauben, dass ich mich eineinhalb Wochen mit Republikanern gestritten habe, die darauf bestehen, dass es vollkommen vernünftig und normal ist, einen ranghohen General eines Landes zu ermorden. Nein, ihr Idioten. Nein.

Trump-Anhänger sagen mir, wie erzürnt sie sind, dass ich so viel Zeit und Energie in meine Kritik seiner Kriegstreiberei gegen den Iran stecke. Die geistige Verwirrung, die ihr erlebt, wenn ich euren Präsidenten kritisiere, nennt man kognitive Dissonanz. So fühlt es sich an, wenn man falsch liegt.

Eine Bemerkung an die US-Regierung: Man ermordet nicht Zivilisten mit Hungersanktionen und bringt dann die Menschen dazu euch zu glauben, wenn ihr sagt, ihr würdet zum iranischen Volk stehen. Das geht nicht.

Wenn ihr Zivilisten mit Sanktionen aufs Korn nehmt, mit dem erklärten Ziel, ihr…..