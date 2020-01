Coronavirus: Erster Fall jetzt auch in den USA – Auf jeden Fall sollten wir kritisch sein

CC0 Public Domain

Die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) haben am Dienstag den ersten US-amerikanischen Fall eines neuen Coronavirus bestätigt, an dem sechs Menschen in China starben.

Die Beamten der CDC und des Staates Washington sagten, der Mann in den Dreißigern sei im Providence Regional Medical Center in Everett in gutem Zustand. Die Symptome zeigten sich am Sonntag und die Diagnose wurde am Montag bestätigt.

Nancy Messonnier, Direktorin des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen, bezeichnete die Nachricht als “besorgniserregend”, insbesondere angesichts der Berichte, dass sich das Virus von Person zu Person verbreitet hat.

“Die Bestätigung der Ausbreitung von Mensch zu Mensch in Asien erhöht mit Sicherheit unsere Besorgnis”, sagte Messonnier.

Die CDC, die in der vergangenen Woche verstärkte Vorsorgeuntersuchungen an Flughäfen in San Francisco, New York…..