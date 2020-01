Pompeo sagt, der Mordanschlag gegen Soleimani im Gangster-Stil sei die “Wiederherstellung der Abschreckung”

Amerikas “Schattenpräsident” Mike Pompeo hat eingeräumt, dass die Ermordung von Irans ranghöchstem Militärgeneral Qassem Soleimani Teil einer umfassenderen Strategie zur Wiederherstellung einer “echten Abschreckung” durch die Ausschaltung mutmaßlicher Feinde der Vereinigten Staaten war. Pompeos Äußerungen am Hoover-Institut der Stanford-Universität am 13. Januar brachten frühere Behauptungen zu Fall, dass der iranische General getötet worden sei, um “bevorstehende Angriffe auf US-Ziele” zu verhindern. Diese Behauptungen wurden seither von unabhängigen Journalisten und Mainstream-Publikationen diskreditiert, die aufgedeckt haben, dass das Attentat bereits Monate im Voraus vorbereitet worden war. In Wahrheit wurde Soleimani getötet, um den Einfluss des Iran im Irak zurückzudrängen und die Auswirkungen der katastrophalen Operation Washingtons zur Aufstandsbekämpfung umzukehren, die die hauptsächlich sunnitisch-baathistische Partei von der Macht entfernte und ein Vakuum schuf, das von iranisch unterstützten Milizen gefüllt wurde. Das Attentat auf Soleimani war nur der jüngste Verstoß in einem Konflikt, der 17 Jahre zurückliegt.

Pompeos Rolle bei der Ermordung steht nicht wirklich in Zweifel. Wie die New York Times vor zwei Wochen in einem Artikel feststellte: “Pompeo war die lauteste Stimme in der Regierung, die Präsident Trump dazu drängte, Irans wichtigsten General zu töten”. Die Times schreibt dem stürmischen Pompeo auch zu, dass er der “Hauptarchitekt der zunehmenden…..