Zehntausende Italiener haben sich in der nördlichen Stadt Bologna versammelt, um gegen einen Aufschwung der Rechten und insbesondere gegen den Populismus des rechtsextremen Führers und Zionisten Matteo Salvini vor einer wichtigen regionalen Abstimmung zu protestieren, die die gesamte politische Bühne des Landes aufrütteln könnte.

Nach Angaben des iranischen Senders Press TV nahmen schätzungsweise 40.000 Menschen an der Kundgebung am Sonntag in Bologna teil — der Hauptstadt der nördlichen Emilia-Romagna — als Reaktion auf den Aufruf der neuen Basisbewegung „Sardinen“, die im November 2019 gegen die Anti-Aging-Krise aufkam. Einwanderungs- und Anti-Europa-Politik der Salvini-Liga-Partei.

Die Demonstranten trugen blaue Luftballons und mehrfarbige Versionen des bekannten Sardinen-Symbols der…..