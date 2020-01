Digital Detox: Bewusst offline gehen

Auf jeden Trend folgt ein Gegentrend. Wir leben in einer Zeit, in der wir pausenlos vernetzt sind und sehnen ein Leben im Offline-Modus mehr herbei denn je. Digital Detox ist brandaktuell. So gelingt Ihnen die “Entgiftungskur”.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 schaut jeder deutsche Handynutzer alle 12 Minuten auf sein Gerät. Insgesamt nutzen erstmals mehr als 90 Prozent der über 14-Jährigen das Internet. Drei Viertel der deutschen Bevölkerung sind täglich online.

Das Smartphone ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Morgens auf dem…..