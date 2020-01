Wir werden durch die Krise gesunden! (Erfahrungsbericht Argentinien)

Wie läuft ein Staatsbankrott ab? Marc Friedrich erzählt im Interview mit Dominik Kettner wie er den Staatsbankrott in Argentinien erlebt hat, wie er ablief und was es für die Menschen bedeutet hat. Zudem sprechen sie über Edelmetalle, finanzielle Repression, Minuszinsen, Whisky, Bitcoin und vieles mehr. Aber auch die nicht materiellen Gründe für den Crash werden aufgezeigt, warum die Gesellschaft sich immer weiter auseinander dividiert, warum wir nicht mehr miteinander sondern nebeneinander leben, warum wir nicht nur Zombieunternehmen und Zombiebanken haben, sondern auch Zombies in der Bevölkerung.

