United States Naval Institute kommentiert UFO-Video der U.S. Navy

Standbild aus dem „Tic-Tac-UFO“-Video. Copyright: Department of Defense/Department of Defense / U.S. Navy

Eines der seltsamsten Rätsel der modernen U.S. Navy (Marine) ist eine Reihe von Ereignissen, die sich in den Jahren 2004 und 2014-15 an US-Küsten abgespielt haben und sich um Objekte drehen, die das Pentagon heute als „ungeklärte Phänomene im Luftraum“ (Unexplained Aerial Phenomena, UAP) bezeichnet. In den Jahren 2004 und 2014/15 beobachtete Marinepersonal, welches auf Flugzeugträgern und Kriegsschiffen stationierte Kampfflugzeuge flog, Flugobjekte mit flug-technischen Merkmalen und Eigenschaften, die derzeit eigentlich als unmöglich angesehen werden. Die Sichtungen sind ein Beweis dafür, dass irgendjemand irgendwo Technologie eingesetzt hat, die weit über den augenscheinlichen Stand bekannter Technologie hinausgeht. Die unbekannte Fluggeräte könnten, wenn sie nicht unter der Kontrolle der US-Regierung stehen, durchaus eine…..