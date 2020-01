Syrien- Weshalb lässt Moskau sich von Ankara immer noch dazu verleiten, Waffenruhen für Idlib auszurufen?

Russland hat sich unverständlicherweise abermalig von der Türkei bekehren lassen, eine nichtsnutzige Waffenruhe für den Gesamtraum Idlib auszurufen.

Bekanntlich nutzen die hiesigen Al-Qaida Ableger derartige Feuerpausen um ihre Wunden zu lecken, und daraufhin territoriale Gebietsverluste rückgängig zu machen.

Obwohl die Einstellungen von Kampfhandlungen zumeist in terroristischen Gegenoffensiven resultieren, tendiert Moskau bislang weiterhin dazu Ankaras Zeit schindende Spiele mitzumachen.

Was womöglich zu einem von wirtschaftlichen Aspekten herrührt, und zum anderen auf geheime Absprachen zurückzuführen ist. Egal wie man es dreht und wendet, allmählich gewinnt die zwiespältige Geschichte an Anrüchigkeit. Zumal die syrische Armee eigentlich in Meilenschritten unterwegs sein sollte, um Idlib von dem Joch der terroristischen Schergen zu befreien. Doch stattdessen nur etappenweise vorankommt.

Von der Türkei instigierte und Russland mitgetragene diplomatische…..