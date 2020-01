Ende der Libyen-Konferenz: Ein großer Erfolg – vor allem für Angela Merkel

Quelle: Reuters © Michael Kappeler/Pool via Reuters

In Berlin fand am Sonntag die Libyen-Konferenz statt. Im Vorfeld waren die Erwartungen an mögliche Ergebnisse eher gering. Zum Abschluss der Konferenz konnte man laut Bundeskanzlerin Merkel jedoch beachtliche Erfolge verbuchen.

Es handelte sich um eine der wichtigsten internationalen Konferenzen, die in den letzten Jahrzehnten in Berlin stattfanden. Dennoch waren die Erwartungen an diese Libyen-Konferenz im Vorfeld eher gering. Zu verfahren ist die komplexe Gemengelage unterschiedlicher Interessen und verschiedenster Akteure, als dass es an einem einzigen Tag zu entscheidenden Durchbrüchen hätte kommen können. Video und mehr……