Die verrückte Geopolitik der israelischen EastMed-Gaspipeline

F. William Engdahl

Bis vor einigen Monaten war es zweifelhaft, ob Israels langgepriesener EastMed-Gaspipeline-Deal mit Zypern und Griechenland das Licht der Welt erblicken würde. Obwohl die EastMed als Alternative zu russischem Gas von den USA und der EU unterstützt wird, ist sie aus vielen Gründen zweifelhaft, nicht zuletzt wegen ihrer im Vergleich zu Alternativen hohen Kosten. Die Unterzeichnung durch die Regierungen Israels, Griechenlands und Zyperns am 2. Januar steht in direktem Zusammenhang mit den provokativen Bemühungen des türkischen Präsidenten Erdogan, sich mit Libyen zusammenzuschließen, um fast alle Gewässer des östlichen Mittelmeers zu einer türkischen und jetzt libyschen ausschließlichen Wirtschaftszone zu erklären.

Wenn die Spannungen im Nahen Osten noch nicht an der Schwelle standen, wirft der israelische Zug einen riesigen Schraubenschlüssel in die problematische Geopolitik der Region.

Erst im Dezember 2019 diskutierten die an ihrem Offshore-Leviathan-Gasfeld beteiligten israelischen Unternehmen nach einem Exportabkommen mit Ägypten und Jordanien offen über weitere Optionen für den Export des Gases. Die EastMed-Pipeline wurde in den israelischen Medien nicht erwähnt.

Was die Situation verändert hat, war die Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, türkische Truppen zu entsenden, um die von den Vereinten Nationen in Tripolis unterstützte Regierung des Nationalen Abkommens (GNA) in Tripolis von Fayez al Sarraj auf deren Bitte hin zu verteidigen und den Streitkräften von General Khalifa Haftars libyscher Nationalarmee (LNA) entgegenzutreten.

Libyen hat das Potenzial, ein wichtiger neuer Explosionspunkt im sich rapide verschlechternden Gebiet des Nahen Ostens zu werden. Haftar wird von Russland, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ja, Frankreich und heimlich seit 2017 von Israel unterstützt. Seit April 2019 versucht Haftar, um Tripolis von seiner Hochburg im ölreichen Osten aus zu erobern. Die GNA in Tripolis wiederum wird von der Türkei, Katar und Italien unterstützt. Die EU versucht verzweifelt, einen Waffenstillstand zwischen der GNA und Haftar herbeizuführen, nachdem Putin vor einigen Tagen gescheitert war.

Der Konflikt um Energie im Mittelmeerraum

Da Zypern zusätzlich zu den israelischen Erdgasfeldern reiche Offshore-Felder entdeckt hat, begann die Türkei, die bisher über keine eigenen großen Gasressourcen verfügt, aggressiv in die zypriotischen Offshore-Gewässer einzugreifen. Am 1. Januar 2020 eröffneten die Türkei und Russland mit……