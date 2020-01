Öffentlich-rechtliche Propaganda – Auch heute werden Sie von der Tagesschau belogen

“Die Meere sind so warm wie nie!”

Diese dämliche Behauptung findet man nur bei Klimahysterikern, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Temperatur der Erde. Wie man sieht, war die Erde die meiste Zeit wärmer als heute. Es steht zu vermuten, dass die wärmere Temperatur der Erde nicht nur auf die Landmasse beschränkt war. Hier weiter……



…..passend dazu…..

Schadet der Penis dem Klima?

Männer setzen sich zusammen und hecken Pläne aus, wie sie der Umwelt schaden und den Planeten ruinieren können. Männer sind angeblich schuld am Klimawandel.

Die Idee stammt von der Feministen-Front. «Klimawandel hat seinen Ursprung auch in traditionellen Konzepten von Männlichkeit», sagte Feminismus-Aktivist Jens van Tricht jüngst bei Deutschlandfunk. Ich war mir nicht sicher, ob das ironisch sein sollte – aber so viel Humor traue ich diesen Leuten gar nicht zu. Es liege am Gesellschaftssystem, das wir ändern müssen, und mit Feminismus könne man……