So schlimm waren die Gulags nicht – Sollte Trump wieder gewählt werden, werden die verfickten Städte brennen

Update: O’Keefe hat noch mehr Aufnahmen gepostet, auf denen zu sehen ist, wie Jurek die Ermordung politischer Gegner diskutiert:

BREAKING: “Do you want to fight against the revolution? You’re gonna die for it motherf**ker.” – Kyle Jurek, @BernieSanders Campaign Field Organizer #Expose2020 pic.twitter.com/qwupRenWat

— James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 14. Januar 2020