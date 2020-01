Ehemaliger CIA-Mitarbeiter: Ukraine Airlines Flug 752 – es könnte noch mehr dahinter stecken

Bild: AHT

Philip M. Giraldi ist ein ehemaliger CIA-Speziallist für Terrorbekämpfung und Offizier des militärischen Geheimdienstes, der neunzehn Jahre in der Türkei, Italien, Deutschland und Spanien gedient hat. Er war der CIA-Basisleiter für die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona und war einer der ersten Amerikaner, die im Dezember 2001 in Afghanistan einmaschierten. Phil ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer in Washington ansässigen Interessenvertretung, die sich für eine US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt, die mit den amerikanischen Werten und Interessen im Einklang steht. Er ist ein häufiger Mitarbeiter von Global Research.

Die Behauptung, dass Generalmajor Qassem Soleimani ein “Terrorist” auf einer Mission war, um einen “bevorstehenden” Angriff durchzuführen, der Hunderte von Amerikanern töten würde, stellte sich als Lüge heraus, also warum sollte man noch irgendetwas anderes in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen im Iran und Irak glauben? Um sicher zu sein, wurde der Flug 752 der Ukraine International Airlines, der am Morgen des 8. Januar mit 176 Passagieren und Besatzung an Bord vom Imam Khomeini International Airport in Teheran abflog, von der iranischen Luftabwehr abgeschossen, was die Regierung der Islamischen Republik zugegeben hat. Nun könnte aber noch wesentlich mehr an der Geschichte über den von den USA und möglicherweise auch von der israelischen Regierung ausgeführten Cyber-Krieg dran sein.

Die iranischen Luftabwehrkräfte waren in höchster Alarmbereitschaft, da sie einen amerikanischen Angriff befürchteten, der auf den Raketenangriff des Iran auf zwei US-Basen im Irak befürchteten. Trotz der Spannungen und der Eskalation hat die iranische Regierung den Luftraum des Landes nicht gesperrt. Zivile Passagierflüge starteten und landeten noch immer in Teheran, was mit ziemlicher Sicherheit eine Fehleinschätzung der Flughafenbehörden war. Unerklärlich-erweise starteten und landeten auch nach dem Abschuss des Fluges 752 weiterhin zivile Flugzeuge.

Siebenundfünfzig der Passagiere des Fluges waren Kanadier iranischer Abstammung, was Premierminister Justin Trudeau dazu veranlasste, sowohl mit dem Finger auf die iranische Regierung wegen ihrer Nachlässigkeit zu zeigen als auch auf Washington, wobei er wütend beobachtete, dass die Trump-Administration absichtlich und rücksichtslos versucht hatte, die Spannungen” mit dem Iran durch einen Angriff in der Nähe des Flughafens von Bagdad zu eskalieren”, ohne die Auswirkungen auf Reisende und andere Zivilisten in der Region zu beachten.

Was wie ein Fall von Fehleinschätzungen und menschlichem Versagen aussieht, enthält jedoch einige Elemente, die noch nicht sind. So soll der iranische…….