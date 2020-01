FreeAssange! Diese Forderung sollte in jeder Zeitung zu lesen, in jedem Rundfunksender zu hören und in jedem Fernsehsender zu sehen sein. Doch die meisten Mainstream-Medien thematisieren Julian Assange nicht — und wenn doch, ist aus dem Journalisten Assange in der Regel ein „Whistleblower“ gemacht worden. Hier in Deutschland wüsste kaum jemand etwas über ihn und seinen Weg in die Isolation, wenn da nicht die unabhängigen Medien wären. Doch diesen fehlt es an Kraft, sich gegen die etablierten Presseorgane zu behaupten. Es braucht eine Zusammenarbeit der unabhängigen Medienkanäle, fordert Jairo Gómez García.