„Uns droht die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten“, warnt „Mr. Dax“ Dirk Müller

Es gibt einige Parallelen zwischen dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 und der heutigen Wirtschaftslage.

Dirk Müller warnt, dass uns die „größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten“ droht.

Donald Trump habe sich seit dem ersten Amtstag als US-Präsident auf den Handelskonflikt vorbereitet.

Vor etwas mehr als neunzig Jahren war ein historischer Tag. Mit dem Black Thursday (Schwarzer Donnerstag) am 24. Oktober 1929 wurde die schwerste und längste Weltwirtschaftskrise der Neuzeit eingeläutet. Noch im September des Jahres notierte der US-Leitindex so hoch wie noch nie zuvor — die Aktienkurse kannten zu dem Zeitpunkt nur den Weg nach oben. Doch an diesem Tag änderte sich alles.

Direkt zu Beginn des Handels am 24. Oktober 1929 fiel der Dow Jones um elf Prozent. Im Handelsverlauft……