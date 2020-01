Chaos in Libyen: ISIS ist zurück & “Näher an Europa” als je zuvor

….dank US-NATO….

Terroristen des islamischen Staates tauchen nun wieder vermehrt in Berichten über Angriffe auf Militärkontrollpunkte im Irak auf, aber der jordanische König Abdullah warnte diese Woche, dass ISIS nun viel näher an Europa ist, speziell auf der anderen Seite des Mittelmeers in Libyen.

“Wir müssen uns mit der Rückkehr der ISIS befassen”, sagte der König diese Woche in einem Interview mit dem Fernsehen France 24. Der langjährige König, den Washington als engen regionalen Verbündeten der USA ansieht, warnte, dass die ISIS sich neu gruppiert und wieder auf dem Vormarsch ist, obwohl das ‘territoriale Kalifat’ im vergangenen Jahr im Osten von Syrien besiegt wurde.

Bild Bloomberg

Abdullah warnte, dass ISIS sogar im Osten von Syrien, von wo aus es zuletzt geschlagen wurde, zurück ist, und sagte, dass seine “größte Sorge ist, dass wir im vergangenen Jahr die Wiedergründung und den Aufstieg der Isis gesehen haben, nicht nur in Syrien, sondern auch im westlichen Irak. Seine Kommentare kamen kurz vor der Teilnahme an einer NATO-Konferenz in Brüssel am Dienstag.

Solche Bedenken von Analytikern und Politikern sind nichts Neues, aber seine Kommentare bezüglich der Rolle der Türkei in Libyen waren zu dieser Zeit brisant und sehr interessant, an dem der jüngste, von Russland unterstützte Waffenstillstandsversuch zwischen General Khalifa Haftar und der Regierung von Tripolis (GNA) praktisch zusammengebrochen ist.

“Da Libyen viel näher an Europa liegt, wird dies aus europäischer Sicht in den nächsten Tagen eine wichtige Diskussion sein”, sagte Abdullah.

“Mehrere tausend Kämpfer haben Idlib (Syrien) über die Nordgrenze verlassen und sind in Libyen gelandet, das ist etwas, mit dem wir uns in der Region, aber auch unsere europäischen Freunde im Jahr 2020 befassen müssen”.

Foto via Propaganda-Video der ISIS

Der König bezieht sich auf den gemeldeten verdeckten türkischen Plan, syrische ‘Rebellen’-Kämpfer aus den von der Türkei unterstützten FSA-Fraktionen zu transferieren, um die pro-tripolischen Kräfte in Libyen zu stärken.

Wir haben dies zuvor als eine Waffenlinie in umgekehrter Richtung gesehen. Es muss daran erinnert werden, dass sowohl der türkische als auch der US-Geheimdienst den Transfer sowohl schwerer Waffen als auch dschihadistischer Kämpfer nach Syrien aus dem bereits vom Krieg zerrissenen Libyen beaufsichtigte, um Assad in den ersten Jahren des syrischen Krieges zu stürzen.

Wie deklassierte Geheimdienstberichte des Pentagon aus dem Jahr 2012 bestätigten, hat diese Pipeline von Libyen in die Türkei nach Syrien den raschen Anstieg des ISIS in den ersten Jahren des Krieges gefördert.

Und jetzt, angesichts der anhaltenden militärischen Intervention der Türkei in Libyen gegen die vorrückenden Pro-Haftar-Kräfte, werden derzeit möglicherweise Tausende aus der sogenannten Türkisch-Freien Syrischen Armee (ehemals FSA) nach Libyen geschickt. Es gibt Berichte, die besagen, dass die Türkei bereit ist, 2.000 Dollar pro Monat für jeden syrischen “Rebellen”-Kampf in Libyen zu zahlen.

Kongressabgeordnete 2011 mit Abdelhakim Belhadj von der LIFG.

Die Wurzeln von ISIS in Libyen: Abdelhakim Belhadj war der Anführer der Libyschen Islamischen Kampfgruppe (LIFG), einer ehemaligen Al-Qaida-Mitgliedsorganisation. Später wurde er laut FOX und anderen Berichten zum Leiter der ISIS in Libyen. Er traf sich mit Kongressführern, wobei er sich sogar an der oben genannten Fototour beteiligte, und war ein wichtiger US-Aktivposten bei den Bemühungen, Gaddafi zu stürzen.

König Abdullah scheint diesen Plan eindeutig kritisch zu sehen und meint, dass dies das Chaos und den “gescheiterten Staat” in Libyen anheizen wird, was wiederum zu einem wiederauflebenden ISIS direkt gegenüber der Südküste Europas führen wird.

Abdullah, der über den kürzlich autorisierten Plan der türkischen Regierung spricht, auch nationale Armeetruppen zum Kampf gegen Haftar zu entsenden, sagte auch, dass dies “nur noch mehr Verwirrung” im Land schaffen wird. Wir sollten die unausgesprochene offensichtliche Wahrheit hinzufügen, dass viele ‘ehemalige ISIS’-Terroristen derzeit unter dem türkischen Stellvertreter FSA im Norden Syriens kämpfen.

Ein libyscher Flügel des ISIS hat sich vor Jahren nach der militärischen Intervention der US-NATO gegen den langjährigen Führer Muammar Gaddafi in Sirte, Libyen, niedergelassen.

Zuvor hatten die USA bekannte Dschihadisten, die mit al-Qaida und einer Gruppe namens Libysche Islamische Kampfgruppe verbunden sind, verdeckt militärisch unterstützt und ausgebildet, um Gaddafi 2011 zu stürzen.

Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com