Als Israel seine Beteiligung am Anschlag von Soleimani offenbarte, warnte Hisbollah-Führer Nasrallah, das er der nächste sein könnte

Hassan Nasrallah von der Hisbollah sprach im iranischen Fernsehen im Dezember 2019 vom Widerstand gegen die amerikanischen und israelischen Pläne im Nahen Osten. Dez. 2019.

Während die Region von einer turbulenten Woche der Spannungen zwischen den USA und dem Iran erschüttert wurde, sind neue Informationen ans Licht gekommen, die behaupten, dass der einzige ausländische Führer, der von den Plänen des US-Präsident Trump wusste, den iranischen General Qasem Soleimani zu ermorden, der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu war.

Am Wochenende wurde berichtet, dass US-Außenminister Mike Pompeo Netanjahu im Vorfeld über den Anschlag informierte und dem Premier für die Rolle Israels bei dem Mord dankte.

US-Medien berichteten, dass der israelische Staat den Amerikanern wichtige Informationen zur Verfügung gestellt habe, die bestätigen, dass die USA Informationen über Soleimanis Reisepläne und den Verbleib seines Konvois auf dem internationalen Flughafen von Bagdad am 3. Januar erhalten haben.

Während der Rest der Weltführer im Dunkeln über die US-Pläne blieb, sprach Netanyahu mit Reportern auf dem Flughafen von Tel Aviv Stunden bevor Soleimanis Fahrzeug von einem Drohnenangriff getroffen wurde, und bekräftigte seine Unterstützung für das “volle Recht der Vereinigten Staaten, sich und ihre Bürger zu verteidigen”.

“Wir wissen, dass unsere Region stürmisch ist; sehr, sehr dramatische Dinge geschehen hier”, sagte Netanyahu. “Wir sind wachsam und beobachten die Situation. Wir stehen in ständigem Kontakt mit unserem großen Freund, den USA, einschließlich meines Gesprächs gestern Nachmittag.”

Am Freitag soll der Iran den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah gewarnt haben, dass er das nächste Ziel des US-Militärs sein könnte, so ein Bericht des Journalisten Ronen Bergman von Channel 13, der den ausführlichen Bericht der New York Times über die Spannungen der vergangenen Woche mitverfasst hat.

Der Bericht fügte hinzu, dass Nasrallah nach dem Angriff auf Soleimani angewiesen wurde, seine Sicherheit zu erhöhen.

Laut der Times of Israel warnte Likud-Minister Yoav Gallant, ein hochrangiger israelischer Sicherheitsoffizieller, nach dem Bericht von Channel 13, dass Nasrallah “vorsichtig sein sollte”, da er “die prominenteste Figur des nahöstlichen Terrors” sei, nachdem die USA in den vergangenen Jahren Soleimani, Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden und den Führer des islamischen Staates Abu Bakr al-Baghadi ermordet hatten.

Am Sonntag ging Nasrallah mit der Drohung an die Öffentlichkeit, dass jede weitere Aggression gegen den Iran oder die Weigerung der USA, die Truppen aus der Region abzuziehen, zu Vergeltungsangriffen der Hisbollah führen würde.

“Wenn die USA in den kommenden Tagen oder Wochen ihre Streitkräfte nicht aus dem Nahen Osten zurückziehen, werden die amerikanischen Soldaten in Särgen in die USA zurückkehren”, sagte Nasrallah während einer Gedenkfeier für Soleimani, mit dem er enge Beziehungen unterhielt.

Nasrallah fuhr fort, dass die Vergeltungsschläge des Iran auf die amerikanischen Militärbasen im Irak eine “starke Botschaft an die zionistische Einheit” senden und dass alle zukünftigen Angriffe auf den Iran Angriffe auf Israel rechtfertigen könnten.

Am Montagnachmittag twitterte der israelische Außenminister Israel Katz sowohl auf Hebräisch als auch auf Arabisch über Nasrallahs “Angriffe” auf Netanjahu und den Drohungen gegen Israel.

“Wenn er [Nasrallah] Israel herausfordert – wird ihm das auch nicht helfen”, schrieb Katz und bezog sich dabei auf den Bunker, in dem sich Nasrallah laut Israel seit 2006 aus Angst vor einem Angriff Israels versteckt.

Am Wochenende hatte Katz einen geplanten Besuch in Dubai wegen angeblicher Sicherheitsbedenken inmitten der amerikanisch-iranischen Spannungen verschoben.

Haaretz



“Der israelische Geheimdienst half den Vereinigten Staaten bei der Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani .

“Dem Bericht zufolge gaben Informanten am internationalen Flughafen von Damaskus dem CIA einen Hinweis auf die Zeit, zu der Soleimanis Flugzeug nach Bagdad abhob, während Israel die den Amerikanern zur Verfügung gestellten Informationen bestätigte.

Laut The New York Times sprach Premierminister Benjamin Netanyahu vor der Ermordung von Soleimani mit dem US-Außenminister Mike Pompeo, der als einziger Führer in der Region über die Operation informiert war. Hier mehr in Englisch….

Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com