Iran: Abschuss der Boeing 737-800 die Ungereimtheiten – War es eine Cyber-Attacke?

Es deutet einiges darauf hin, das dieses Unglück auf Grund einer Cyberattacke passierte. Das iranische Verteidigungsministerium bestätigt dies und es sind auch Untersuchungen im Gange. Edward Snowden bestätigte uns schon in den diversen Interviews das die NSA so einiges manipulieren können und auch in fremde Systeme eindringen können es ist daher nicht auszuschließen das da was Faul ist.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Übersetzt aus dem englischen. Quellen am Ende des Artikels

Das von der New York Times letzte Woche veröffentlichte 19-Sekunden-Video, das den Moment zeigt, in dem eine iranische Rakete ein Passagierflugzeug trifft, hat in den sozialen Medien viel Skepsis hervorgerufen.

Es stellen sich die Fragen nach dem unwahrscheinlichen Zeitpunkt und den Umständen der Aufzeichnung genau in diesem Momens, in dem das Flugzeug getroffen wurde.

Die Zeitung brachte die Story am 9. Januar, einen Tag nachdem ein ukrainisches Flugzeug in der Nähe von Teheran zum Absturz gebracht wurde. Die Schlagzeile lautete: ‘Video zeigt ukrainisches Flugzeug, das über dem Iran getroffen wurde’. Alle 176 Menschen an Bord wurden getötet. Zwei Tage später gab das iranische Militär zu, dass eine seiner Luftverteidigungseinheiten im Irrglauben, es handle sich um einen ankommenden feindlichen Marschflugkörper, auf das Flugzeug geschossen habe.

“Ein eindeutiger Beweis”, so beschrieb der Journalist der NY Times, Christiaan Triebert, das Video in einem Tweet. Triebert arbeitet im Team das für visuelle Untersuchungen bei der Zeitung verantwortlich ist. Im selben Tweet bedankte er sich weiter mit: “ein großer Applaus” für den iranischen Staatsbürger namens Nariman Gharib, “der das Video der NY Times zur Verfügung gestellt hat, und dem der das Video gefilmt hat aber anonym bleiben möchte”.

The footage i’ve got from a source – the moment the missile hit the #Flight752. I can’t verify the video yet! but please let me know if you find anything. I’m in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB

— 🤖Nariman (@NarimanGharib) 9. Januar 2020