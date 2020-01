Der Irak hatte diesen Vertrag abgeschlossen! Grund genug für die USA die Region zu destabilisieren?

Die nördliche (rot) und südliche (grün) Strecke der Landbrücke. Die südliche Route hat einen oberen und einen unteren Zweig, die jeweils durch al-Qaim/Albu Kamal und al-Tanf führen. Quelle: Angepasst an die Karte von Franc Milburn in Strategic Assessment (Israel)

Iran-Irak-Syrien will auf der historischen transnationalen “Landbrücke” vorankommen, daher haben sie im November 2018 eine vorläufige Vereinbarung über den Bau eines “Landbrücken”-Eisenbahn- und Autobahnkorridors getroffen, der sich vom Persischen Golf im Iran durch den Irak bis zum Mittelmeerhafen Latakia in Syrien erstreckt und eine Strecke von 1.570 km aufweist. In Kombination mit der “Belt and Road Initiative” könnte er die drei dazwischen liegenden Nationen verändern. Mit dem Bau der ersten Phase des Projekts wird demnächst begonnen.

In der ersten Phase soll eine 32 km lange Eisenbahnstrecke zwischen Schalamcheh im Südwesten des Iran an der Grenze zum Irak und Basra, Irak, gebaut werden. Dazu werden einige notwendige Bahnstreckenabschnitte und eine Brücke über den Arvand Rud/Shatt Al-Arab, eine von Mooren geprägte Wasserstraße unterhalb des Zusammenflusses von Tigris und Euphrat, gebaut.

Die zweite, längere Phase des Transportkorridors würde die Eisenbahn und einige Abschnitte der Autobahn von Basra, 1.545 km bis zum syrischen Hafen Latakia am Mittelmeer betreffen.

Mit diesem Rückgrat könnten Güter und Menschen aus dem Iran über den Nord-Süd-Korridor nach Norden, aus dem Iran nach Osten nach China und in den Pazifik oder aus Latakia, Syrien nach Westen in den Atlantik gelangen. Dies ist besonders wichtig für die Völker dieser drei Nationen, die seit Jahrzehnten vom Krieg verwüstet werden. Ein Treffen dieser drei Staaten im Juli 2019 zwischen den Verkehrsbehörden bestätigte, “dass das Ziel der Verhandlungen darin besteht, den iranisch-irakisch-syrischen Ladungs- und Transportkorridor als Teil eines umfassenderen Plans zur Wiederbelebung der Seidenstraße zu aktivieren”.

Diese transnationale Eisenbahn greift perfekt in den Plan ein, den der irakische Premierminister Adil Abdul-Mahdi während seines Besuchs in Peking vom 19. bis 23. September 2019 unterzeichnet hat, um einen irakisch-chinesischen Wiederaufbaufonds einzurichten, in den der Irak die Einnahmen von 300.000 Barrel Öl/Tag einzahlen könnte, gegen die chinesische Banken Kredite an chinesische Unternehmen für den Wiederaufbau des Irak vergeben werden.

Die Finanzierung für das transnationale Eisenbahnprojekt wurde am 18. September 2019 mit der Ankündigung in die Wege geleitet, dass die iranische Mostazafan Foundation, eine große halb-hamiltonische Organisation, die Hunderte von Fabriken und Handelsunternehmen betreibt, den Großteil der Finanzierung vorantreiben wird.

Eine Schwierigkeit besteht darin, dass eines der Unternehmen der Mostazafan-Stiftung, die Sina Bank, von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurde, und es ist nicht klar, ob die am 10. Januar 2020 von US-Finanzminister Steven Mnuchin und Außenminister Mike Pompeo angekündigten Sanktionen noch mehr Aktivitäten der Mostazafan-Stiftung blockieren werden, was das gesamte transnationale Projekt sprengen könnte.

Der unerbittliche Angriff auf diese Region ist das Gift des britischen Empire gegen die Entwicklung der Belt and Road Initiative in dieser Region der Welt. Der Vorschlag von Helga Zepp-LaRouche, ein Gipfeltreffen der drei Präsidenten einzuberufen, ist dringend notwendig, um die Welt zu einer höheren Dimensionalität des Denkens zu erheben.