Wie soll sich eine “normale” Nation benehmen?

Trumps Elefant im Porzelanladen, auch US-Aussenminister genannt, der ehemalige CIA-Chef Mike Pompeo, hat am 10. Januar in einer Erklärung vor der Presse im Weissen Haus über den Iran gesagt: “Das Ziel unserer Kampagne ist es, dem Regime die Mittel zur Durchführung seiner destruktiven Aussenpolitik zu verweigern. Wir wollen, dass sich der Iran einfach wie eine normale Nation benimmt. Wir glauben, dass die Sanktionen, die wir heute verhängen, dieses strategische Ziel fördern.“

Sec. of State Mike Pompeo: “The goal of our campaign is to deny the regime the resource to conduct its destructive foreign policy. We want Iran to simply behave like a normal nation. We believe the sanctions that we impose today further that strategic objective.” pic.twitter.com/f4Wz0c1q9r

