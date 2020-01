Siemens-Saga: Wie Medien Klima-Aktivisten hochjubeln

Kennen Sie Nick Heubeck?

Nie von Nick Heubeck gehört?

Macht nichts, wir wussten bis heute auch nichts von Nick Heubeck.

Nick Heubeck ist auch niemand, den man unbedingt kennen muss,

Er ist kein Wunderkind, das in ein paar Minuten drei Rubik’s Cube löst, während er sie jongliert.

Er hat nicht schon mit vier Jahren als Konzertpianist Furore gemacht.

Er ist durch keine besondere Entdeckung oder Leistung in seinem mit 20 Jahren relativ kurzen Leben aufgefallen.

Er hat keinerlei wissenschaftliche Leistung erbracht, die ihn außerhalb seines Studiums der wohl Kommunikationswissenschaften an der Universität Bamberg bekannt gemacht hätte.

Er hat keinerlei wissenschaftliche Veröffentlichung, die seinen Namen trägt.

Er ist ein typischer Aktivist, ein typischer unernsthafter Aktivist, wie wir……