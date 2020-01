Schäuble: Anonymität ist Versuchung zur Hemmungslosigkeit

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble unterstützt “alle Vorschläge” von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, “um Regeln und Transparenz auch in der digitalen Welt durchzusetzen”. Der CDU-Politiker bezog sich damit gegenüber dem Boulevardblatt “Bild am Sonntag” konkret auf die Pläne der SPD-Politikerin, Hass im Internet schärfer zu bekämpfen. “Was in den sozialen Netzwerken vorgeht, gefällt mir überhaupt nicht”, meinte Schäuble. Die Regeln…..