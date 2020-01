Ich kann jede und jeden von Euch töten, wenn ich etwas gegen Euch habe. Ich kann Euch einfach schlechte Absichten unterstellen und die Todesstrafe exekutieren. Weltweit! Es gibt keine Macht, die mich daran hindern kann.

Der US-Präsident Trump hat all denen, die sich seinen Interessen nicht unterwerfen, diese Botschaft gesendet mit dem Mordanschlag in Bagdad. Wie es seine Vorgänger mit ihrer Botschaft an alle Staaten getan haben, als sie den Irak angegriffen haben oder Libyen, Afghanistan oder Somalia. Das widerspricht alles dem internationalen Recht in der UNO-Charta und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Dieses Recht ist einst auf Druck der us-amerikanischen Zivilgesellschaft verabschiedet worden. Der US-Amerikanische Staat – der nach…..