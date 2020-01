Amerika spielt den Warlord im Irak – die neue Frontlinie gegen den Iran

Um an der langjährigen Tradition als US-Falken festzuhalten, befahl US-Präsident Donald Trump, die Entsendung von weiteren 4000 Soldaten nach Kuwait.

Gerade als wir dachten, dass die Region nicht unbeständiger werden könnte, haben sich die Vereinigten Staaten entschlossen, ein Spiel zu entfachen, indem sie als Kriegsherr gegen die Islamische Republik Iran auftreten, und ihre Stellung im Irak in Frage stellen. Unnötig zu sagen, dass die Bewegung darauf abzielt, die geopolitische Gravitation des Irans chirurgisch zu verringern und das wachsende regionale Netzwerk Teherans zu zerschneiden.

Um den Schritt zu rationalisieren und um den Iran für die Eskalation der Gewalt verantwortlich zu machen, schrieb der Verteidigungsminister Mark Esper am 31. Dezember 2019 per Twitter:

“Dieser Einsatz ist eine angemessene und vorbeugende Maßnahme, als Reaktion auf die erhöhte Bedrohung von US-Personal und US-Einrichtungen, wie wir sie heute in Bagdad erlebt haben, schrieb er.

Am 31. Dezember 2019 stürmten in den frühen Morgenstunden Hunderte von Anhängern der Kataeb Hizbollah, einer von Iranern unterstützten Miliz, die unter der PMU (Popular Mobilization Units) organisiert ist, das Gelände der US-Botschaft in Bagdad und erzwangen die Evakuierung des Botschafters und seines Personals.

Der Angriff folgte auf eine Reihe von Luftangriffen vom 29. Dezember 2019 gegen die oben genannte PMU-Brigade, nachdem das US-Militär behauptet hatte, es sei für die Angriffe auf die militärischen Interessen Amerikas in der nördlichen Stadt Kirkuk verantwortlich.

Der Iran hat bisher seine Unschuld beteuert und argumentiert, dass er, sollte er Amerika oder irgendein anderes Land ins Visier nehmen wollen, dies offen und ohne den Einsatz von Dritten tun würde.

Der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei wurde von den Medien mit den Worten zitiert, “wenn die Islamische Republik eine Entscheidung trifft, ein Land zu konfrontieren, dann wird sie es direkt tun”.

Nur damit wir alle auf der gleichen Seite sind, glaube ich, dass es dem Zweck dieses Artikels dienen würde, die Tatsache hervorzuheben, dass der Irak eine souveräne Nation ist und dass als solche die Integrität seiner Grenzen und damit auch seines Territoriums NICHT von einer fremden Macht verletzt werden sollte, nur weil es gerade zu ihrer Agenda passt.

Und doch … hier sind wir wieder, mitten in dem, was sich schnell als ein weiterer irakischer Konflikt herausstellen könnte. Warum bei zwei Kriegen aufhören, wenn man einen weiteren beginnen kann, und trotzdem an der Logik des Demokratieaufbaus festhalten kann … oder ist es der Kampf gegen den Terror? Man wird verwirrt!

Seit Mai letzten Jahres (2019) haben die Vereinigten Staaten stetig ihren militärischen Fußabdruck im Irak um satte 14.000 Soldaten vergrößert – lange bevor es im Irak irgendein Zeichen von politischer Unruhe gab und alles unter der Begründung, dass der Iran die Stabilität der Region bedroht.

Der Irak ist heute ein Opfer seiner Freundschaft zum Iran. Er hat die ISIS überlebt und wird nun zur Frontlinie zwischen den USA und dem Iran.

Aber man könnte auch argumentieren, dass der Irak einfach ein Opfer seiner eigenen Geographie ist. Nicht, dass es die Dinge einfacher macht … es bietet nur einen Kontext zu dem, wovor viele Experten angesichts der jüngsten geopolitischen Entwicklungen gewarnt haben. Bei jedem Schritt nach außen, den Teheran unternahm, um seine regionale Reichweite zu konsolidieren, musste Washington in gleichem Maße darauf reagieren.

Und in der Tat … Trump’s America wird zurück gedrängt und das ziemlich erfolgreich, könnte man hinzufügen.

Obwohl sich noch kein greifbarer Gewinn gegen den Iran im Irak manifestiert hat, sind Risse in dem, was einst als Irans Hinterhof beschrieben wurde – dem irakischen Schiiten-Süden – zu erkennen. Was die Verbindungen betrifft, die sie mit dem Iran verbinden, so haben viele schiitische Iraker begonnen, den Einfluss des Iran durch die Linse des politischen Kolonialismus zu sehen.

Ein Artikel im Politico fasst die aktuelle Situation recht gut zusammen. Er lautet,

“Das erste Anzeichen, dass der Iran im Irak an Dampf verliert, kam mit den massiven schiitischen Protesten gegen die irakische Regierung und ihren iranischen Schirmherrn. Die Korruption und Inkompetenz einer vom Iran Hand verlesenen Regierung ging an den irakischen Demonstranten nicht spurlos vorüber. Sie forderten Repräsentation und eine saubere Regierung, was ihrer Meinung nach nur dann möglich war, wenn der iranische Einfluss zurückging.

Und: “Amerika hat den Irak zu oft durch eine enge Linse betrachtet und hat angenommen, dass die meisten Schiiten den Iran unterstützen und der irakische Nationalismus ein Relikt der Vergangenheit war. Nach Jahrzehnten sektiererischer Missherrschaft suchen die Iraker jedoch die Einheit im eigenen Land und die Emanzipation vom Iran.”

Heute wird befürchtet, dass die Intervention Amerikas gegen die regionalen Interessen des Iran im Irak zu einer Aufteilung des Nationalstaates in drei getrennte Einheiten führen könnte: Kurdisch-Irak, Sunnit-Irak und den schiitischen Süden, was die Lebensfähigkeit der Region insgesamt ernsthaft in Frage stellt.