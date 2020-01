“I will not be bullied into playing a game that killed my mom” OOF pic.twitter.com/DBK1sNXDZn — Nardos (@lvnlavidanardos) 10. Januar 2020

Prinz Harry:

“I will not be bullied into playing a game that killed my mom.”

“Ich lasse mich nicht dazu zwingen ein Spiel mit zuspielen, welches meine Mutter getötet hat.”