Warum übernimmt der Iran die Schuld am Absturz?

Nach mehrmaligem Leugnen und der Forderung nach Beweisen von ausländischen Entitäten, sie würden Lügen über den Iran verbreiten, hat Präsident Hassan Rouhani am Samstag zugegeben, dass der Iran aus Versehen das ukrainische Flugzeug abgeschossen hat, das vom internationalen Flughafen in Teheran inmitten der Spannungen mit den USA vergangenen Mittwoch abhob. In einer verblüffenden Wende gibt der Iran zu, den ukrainischen Passagierjet versehentlich abgeschossen zu haben. Dass die iranische Regierung ganz offen dieses Eingeständnis macht, sein tiefes Bedauern, eine Entschuldigung und sein Beileid an die Hinterbliebenen ausdrückt und bereit ist Schadenersatz zu zahlen, ist bemerkenswert und passt nicht in das vom Westen aufgebaute Bild, es handelt sich um ein ganz ganz böses kaltherziges brutales Terror-Regime.

Als ich die Nachricht am Samstag früh am Morgen sah, war ich total überrascht. Ich dachte mir, warum diese plötzliche komplette Wende und offenes Eingeständnis? Was hat die iranische Regierung bewogen, die Schuld am Absturz zu übernehmen? Ich meine, ich kenne den Iran und…..