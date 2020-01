Warum gibt es über den Abschuss keine offiziellen Details?

Was mir am verdächtigsten vorkommt und meine Ausführung im Artikel “Warum übernimmt der Iran die Schuld am Absturz?” bestätigt, ist die Tatsache, dass bis heute von iranischer offizieller Seite keinerlei genauen Details über den Abschuss der ukrainischen Boeing 737-800 bekannt gemacht wurden. Ausser, dass die iranische Regierung den Abschuss zugegeben und der Chef der Luftwaffe der Revolutionsgarde, Brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh, die persönliche Verantwortung übernommen haben, und er sich den Tod wünschte, als er erfuhr, dass seine Kräfte für die Katastrophe verantwortlich waren, wissen wir nichts. Nur was wir mit viel Mühe aus dritter inoffizieller Seite recherchiert haben ist uns bekannt.

Mich würde sehr interessieren:

– Welche Abteilung innerhalb der Revolutionsgarde hat den Abschuss durchgeführt?

– Wer war der verantwortliche Kommandant der Raketenstellung?

– Von wo wurde die Rakete abgeschossen?

– Was für eine Rakete wurde abgefeuert?

– Wo und wann wurde die…..