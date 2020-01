Guaidó-Opposition in Venezuela will gegen TV-Sender Telesur vorgehen

Kanal soll nach Ankündigung des selbsternannten Interimspräsidenten “zurückerobert” werden. Rückzug aus internationalen Gesprächen

In Venezuela hat der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó angekündigt, gegen den multistaatlichen Fernsehsender Telesur mit Sitz in Caracas vorzugehen. Bei einer Kundgebung vor Anhängern in der venezolanischen Hauptstadt sprach sich der Oppositionspolitiker für Aktionen zur “Rückeroberung” des Senders “auf dem Kontinent” aus. Konkrete Ausführungen zu seinen Plänen machte er nicht. Mitarbeiter des Senders in Caracas und weiteren Standorten zeigten sich alarmiert.

Telesur war im Jahr 2005 auf Initiative der damaligen Präsidenten von Venezuela und Kuba, Hugo Chávez und Fidel Castro, als Gegenmodell zu US-amerikanischen Mediennetzwerken wie CNN……