Wie würde der Totale Krieg des Irans gegen die USA aussehen?

Es besteht die wachsende Gefahr, dass der Iran einen „totalen Krieg“ gegen die USA erklärt, wenn die USA den Iran angreifen und seine kulturellen Schätze anvisieren. Solch eine Tat wird an sich schon ein Kriegsverbrechen darstellen, aber dies wird mit Sicherheit die notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit der Iran einen Krieg gegen die USA in der Region beginnen kann.

Das Begräbnis von Soleimani und die Gefühle, die den Iran ergriffen haben, zeigen, dass die Iraner versuchen, Khameneis Gelübde der „schweren Rache“ umzusetzen. In diesem Zusammenhang lauten die Fragen: Wie wird die Ausführung der „schweren Rache“ durch den Iran aussehen, welche Optionen hat der Iran in der Region und wie wird das passieren? Was am wahrscheinlichsten erscheint – und angesichts der Natur der Asymmetrie zwischen den USA und dem Iran -, wäre die von Iran bevorzugte Option höchstwahrscheinlich eine kalkulierte Aktivierung der „Achse des Widerstands“ gegen die USA in Syrien, im Irak und sogar im Libanon. Dies könnte auch das Anvisieren von US-Militäreinrichtungen in der Region umfassen – Kuwait, Bahrain, Katar usw.

Amerikas zerstreute militärische Optionen verschaffen den USA zwar einen militärischen Vorteil, bieten dem Iran jedoch zahlreiche Möglichkeiten, den militärischen Vorteilen der USA auszuweichen, indem er die Schwachstellen seiner verschiedenen Infrastrukturen in der Region auslotet. Während eine solche Tat auch diese Regionalstaaten gegen den Iran in Stellung bringen kann, sind diese Staaten ab sofort mehr daran interessiert, Feindseligkeiten aus einem offensichtlichen Grund zu verhindern: Ein totaler iranischer Krieg würde die winzigen arabischen Staaten verschlingen.

Mit anderen Worten, mit dieser Strategie wird der Iran dafür sorgen, dass sich der Krieg, den Trump als einen schnellen Krieg sieht, in der Region ausbreiten und weit in die Grenzen der US-Verbündeten hineinreicht. Das bedeutet, dass sich die Position des Iran in der Region qualitativ von der des Irak unterscheidet. Auch die politische und militärische Landschaft des Irans unterscheidet sich völlig von der des Irak und sogar von der Syriens, was das Land zu komplex macht, als dass ein schneller Krieg auf die Größe des Landes zugeschnitten werden könnte.

Andererseits wird der Iran durch die Ausbreitung des Krieges auf die ganze Region und durch den Angriff auf die US-Infrastruktur in den umliegenden Länder, großen Schaden der USA zufügen.

Gleichzeitig hat jedoch die Drohung, dass der Iran auf ein “Krieg in der Region”-Szenario zurückgreift, bereits viele arabische Beamte dazu veranlasst, sich mit den USA abzustimmen, um ein solches Szenario zu verhindern. Während die Saudis nach Washington eilten und sich mit den Außen- und Verteidigungsministern der USA trafen, waren der stellvertretende katarische Premierminister und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani (der zur königlichen Familie gehört) in Teheran und wurden von Präsident Hassan Rouhani empfangen. Die Golfstaaten suchen offensichtlich ihre eigenen Zusicherungen sowohl vom Iran als auch von den USA, um einen Krieg zu vermeiden, der sie in seinem Gefolge verschlingen würde. Die Vorstellung eines reinen Iran-USA-Krieges ist jedoch schwierig, da sich die militärischen Einrichtungen der USA in eben diesen Staaten befinden und diese Staaten allein nicht in der Lage sind, sich gegen einen iranischen Angriff zu verteidigen.

Die Ausrichtung auf US-Basen in der Region zeigt auch, dass das Ziel des Iran höchstens darin bestehen wird, die USA aus der Region zu vertreiben. Wie der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah in seiner jüngsten Rede sagte, wird eine faire Antwort auf die Ermordung Soleimanis darin bestehen, “die amerikanische Militärpräsenz in unserer Region zu beenden”. Die Botschaft ist, dass alle US-Militärs in der Region auf der Hut sein müssen.

Zur Zeit haben die USA 5.000 Soldaten in den VAE; 7.000 in Bahrain; über 13.000 in Kuwait; 3.000 in Jordanien; 3.000 in Saudi-Arabien; 10.000 in Katar; 5.000 im Irak; etwa 1.000 in Syrien – alle natürlich in Reichweite der iranischen Raketen, was sie zu einem äußerst attraktiven Ziel für die iranischen Streitkräfte macht.

Allein im Irak könnten etwa 5.000 US-Soldaten sehr wohl eine leichte Beute sein, wenn die Mobilisierungskräfte der Bevölkerung einen Zermürbungskrieg beginnen würden. Wenn die Geschichte ein Wegweiser für die Zukunft ist, könnte es unrealistisch sein, eine Wiederholung der Bombenangriffe auf die Beiruter Kaserne von 1983 völlig auszuschließen – der Angriff auf ein Marinegelände in Beirut in der Nacht vom 23. Oktober, bei dem 241 US-Soldaten getötet wurden und Reagan gezwungen war, den Truppenabzug aus dem Libanon anzuordnen.

Diese Strategie würde dem Iran zum Vorteil verhelfen. Ungeachtet des Ausmaßes des Schadens, den die USA dem Iran zufügen können. Der Iran wird als Reaktion dafür sorgen, das Chaos im Nahen Osten in einer Weise zu verbreiten, das die Staaten der Region die USA dazu bringen werden eine Deeskalation einzuleiten. Der Supergau wäre noch eine einfache Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran.

