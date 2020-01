Boeing hat noch mehr Probleme mit der 737 Max

Die verheerenden Nachrichten für Boeing reissen nicht ab. Der Raumfahrt-, Flugzeug- und Rüstungskonzern untersucht, ob die Verkabelung, die für die Steuerung des Leitwerks des Verkehrsflugzeugs 737 Max verantwortlich ist – dasselbe Modell, das in zwei tödliche Abstürze in den Jahren 2018 und 2019 verwickelt war – zu einem Kurzschluss und daraus folgenden Brand führen könnte, berichtet die New York Times.

Zuvor wurde Boeing im März von der US-Luftaufsichtsbehörde (FAA) gezwungen, die gesamte Flotte von hunderten 737 Max-Flugzeugen am Boden stehen zu lassen, nachdem bei zwei Unfällen 346 Menschen ums…..