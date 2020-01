2020 – Das fängt ja gut an – TACHELES #23

In der ersten Sendung im Jahre 2020 haben Röper und Stein wieder den Medien auf die Finger geschaut. Die beherrschenden Themen waren natürlich der Iran und die Entwicklungen dort, auch in Hinsicht auf das abgestürzte ukrainische Flugzeug.

Aber die beiden hatten auch eine Premiere, denn sie hatten zum ersten Mal einen Gast in der Sendung, der sich zu der Frage geäußert hat, wie es denn um die 97-prozentige Einigkeit der Wissenschaft zum MENSCHENGEMACHTEN Klimawandel bestellt ist.

