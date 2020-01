Operation “Mantel und Degen” und die Geopolitische Auswirkungen im Irak

Die Ermordung des renommierten iranischen Generals Kassem Suleimani, der das Kommando über die iranische Spezialeinheit Islamische Revolutionsgarden” hatte, wurde zum Thema der Woche und hat in den Medien eine noch nie dagewesene Menge an Bemerkungen und Kommentaren hervorgerufen.

Lassen Sie uns diese Situation von einem rein militärischen Standpunkt aus betrachten.

Eine ziemlich knifflige Operation wurde erfolgreich durchgeführt, deren Format mit dem Konzept der “Revolution in militärischen Angelegenheiten” (RMA) übereinstimmt, das in den späten 1990er Jahren entstand. Die Ursprünge dieses Konzepts das aus den USA stammt lassen sich jedoch auf die Äußerungen des ehemaligen Chefs des Generalstabs der UdSSR, Marschall Nikolai Ogargow, zurückführen.

Die Grundprinzipien, die die Grundlage der RMA bilden, sind der Menschheit seit der Antike bekannt, aber der rasante technologische Fortschritt der letzten fünf Jahrzehnte erforderte einen neuen Ansatz. Es geht um erste Schritte wie die Bildung eines einzigen Netzes, bevor eine Operation überhaupt begonnen hat, wobei alle komplexen Faktoren und Mittel berücksichtigt werden. Dann verfügt ein “Operator” über ein ziemlich vollständiges Bild der Disposition der Streitkräfte, der die Lage auf dem Schlachtfeld verfolgt und seine eigenen Einheiten in Echtzeit steuert; spezifische Ziele sollen mit minimalem “Kollateralschaden” getroffen werden, ohne dass “ubeabsichtigte” Ziele getroffen werden.

Alle diese RMA-Anforderungen wurden während der Liquidierung von General Suleymani in dem Gebiet, in dem das Ziel getroffen wurde, in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad, und davor an einem nicht allzu weit entfernten Ort von Bagdad, erfüllt.

Ferner muss man sich darüber im Klaren sein, dass solche Operationen, wie die vom 3. Januar im Irak, lange im Voraus geplant sind, um eine bestimmte politische Botschaft zu senden. Und es scheint, dass dies die ursprüngliche Idee hinter……