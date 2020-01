Operation im Irak ist erst der Beginn von weiteren Schläge gegen die USA in der gesamten Region

Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtdivision des iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) hat die jüngsten Anschläge des IRGC gegen den US-Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad im westlichen Irak als “den Ausgangspunkt einer großen Operation” beschrieben, die sich auf die gesamte Region ausdehnen wird.

Brigadier general amir ali hajizadeh-BildpressTv.jpg

Brigadegeneral Amir-Ali Hajizadeh sagte, dass die Angriffe, die unter dem Codenamen “Operation Märtyrer Soleimani” in den frühen Morgenstunden des Mittwochs unternommen wurden, auf einen der wichtigsten Außenposten Amerikas abzielten, das berichtete die Tasnim News Agency am Donnerstag.

“Die Bombardierung sollten keine Todesopfer fordern. Wir [wollten] eigentlich einen Schlag gegen die gegnerische Militärmaschinerie ausführen”, erklärte er.

Am letzten Freitag ermordeten die US-Luftangriffe unter anderem Generalleutnant Qassem Soleimani, den Kommandanten der Quds Force des IRGC, und Abu Mahdi al-Muhandis, den stellvertretenden Kommandeur der irakischen Volksmobilisierungseinheiten (PMU). Die Attentate fanden auf direkten Befehl von US-Präsident Donald Trump statt, wobei das US-Verteidigungsministerium die Verantwortung für den Mord übernahm.

General Soleimani, der sich den hart verdienten Ruf als der am meisten verehrte Anti-Terror-Kommandeur des Nahen Ostens erworben hatte, arbeitete eng mit der PMU und anderen regionalen Antiterror-Gruppen gegen die tödlichsten Terroristengruppen zusammen, die es je in der Region gab, darunter die Daesh-Takfiri-Terroristen.

Kurz nach der Ermordung sagte der Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. “Wir werden uns für diese Gräueltaten an Washington hart rächen”.

Am frühen Mittwoch feuerte das IRGC Salven ballistischen Raketen auf Ain al-Assad in der irakischen Provinz Anbar und einen weiteren Außenposten in Erbil, der Hauptstadt des halbautonomen irakischen Kurdistans, die beide US-Streitkräfte beherbergten.

“Wir betrachten das Blut unserer Märtyrer als unschätzbar wertvoll”, sagte Hadschadeh und bemerkte, dass “das bombardieren der US-Basen, das abschießen ihrer Flugzeuge oder sogar Trump zu töten” keine würdige Entschädigung für die Ermordung von Generalleutnant Soleimani darstellen würde.

Der Kommandeur zitierte dann Ayatollah Khamenei, der nach dem Attentat behauptete, dass “das wirkliche Blutgeld [das von den USA für die Gräueltat zu zahlen ist] seine vollständige Vertreibung aus der Region ist”.

Nach dem Attentat werden sich alle regionalen Nationen und Widerstandsgruppen an den Anstrengungen zur Vertreibung der Amerikaner beteiligen, kündigte Hajizadeh an. “Wir hoffen, dass die Regierungen auch [relevante] Initiativen ergreifen werden”, fügte er hinzu und zitierte das Beispiel der Ratifizierung eines Gesetzes durch das irakische Parlament das den Rückzug aller US-geführten Streitkräfte vom Boden des arabischen Landes anordnete.

Einzelheiten der “harten Rache”

Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtabteilung des IRGC erklärte ferner, dass das IRGC nur 13 Raketen auf die irakischen Außenposten abgefeuert habe, aber tatsächlich mehrere hundert für den Start vorbereitet habe.

Hätte das Ziel der Operation Todesopfer gefordert, hätte die Islamische Republik die Einrichtungen zur Unterbringung der US-Truppen oder ihre Einsatzzentren ins Visier nehmen können, fügte er hinzu: “Wir waren in der Lage, die Operation so zu planen, dass in der ersten Phase 500 [amerikanische Streitkräfte] töten würde, und wenn sie auf unsere Aktion reagiert hätten, hätten sie in der zweiten und dritten Phase 4.000-5.000 Mann verloren.

Die Islamische Republik beabsichtigte stattdessen, die “Kommandozentrale des Feindes” anzugreifen, und erreichte ihr Ziel durch “die Zerstörung der zentralen Kommandozentrale, die in Ain al-Assad liegt”.

Hajizadeh betonte, dass die US-Truppen keinerlei Reaktion auf die Operation des IRGC lieferten, obwohl sie nach der Ermordung von Generalleutnant Soleimani in voller Alarmbereitschaft waren und 12 unbemannte Flugzeuge zusätzlich zu einer Reihe von gesteuerten auf Überwachungsmission über Ain al-Assad waren, als das IRGC im Begriff war, seine Racheangriffe zu starten.

Trump hat bestritten, dass die iranischen Angriffe zu irgendwelchen Opfern geführt haben, aber Hajizadeh sagte, dass das US-Militär nach dem Angriff durch den Iran mindestens neun Einsätze durchgeführt habe, wobei es die Verwundeten nach Jordanien und in die besetzten Gebiete gebracht habe, während Chinook-Hubschrauber die verletzten Amerikaner in das US-Hospital in Bagdad gebracht hätten.

“Es ist seit dem Zweiten Weltkrieg beispiellos, dass ein Schuss auf die US-Militär abgefeuert wird und ein Land die Verantwortung dafür übernimmt”, sagte der iranische Militärkommandant und bezog sich dabei auf die freimütige und zuversichtliche Anerkennung dieser Operation durch Rache.

Der iranische Kommandeur erklärte, dass dem Raketenabschuss aus dem Iran ein großer elektronischer Krieg folgte, in dessen Folge alle unbemannten Luftfahrzeuge der amerikanischen Streitkräfte unbrauchbar gemacht wurden, was einen großen psychologischen Schlag für diese Kräfte bedeutete.

