Iran: Was ist da los?

Kriegsspiele im Nahen Osten: Der Iran schickte General Soleymani absichtlich in die Falle, damit die USA zuschlage kann. Das sagt Faryar Asadian, iranischer Politologe im Gespräch mit Michael Mross. Hintergründe zum Konflikt im Nahen Osten und der Situation im Iran.

Flugzeugabsturz im Iran – Was sind die bekannten Fakten?

Über das im Iran abgestürzte Flugzeug gibt es sehr widersprüchliche Medienberichte. Was ist darüber bekannt, was ist Spekulation und was ist wahrscheinlich?

Vorweg sei gesagt, dass ich mich bei der Arbeit an meinem Buch über die Ukraine-Krise sehr intensiv mit MH17 beschäftigt habe, weshalb ich ein recht umfassendes Wissen über die Abläufe von Untersuchungen von Flugzeug-Unglücken habe und auch in der Fliegerei selbst kenne ich mich einigermaßen aus.

Daher wollen wir uns die bekannten Fakten einmal anschauen und Spekulation von bekannte Tatsachen trennen.

Das Flugzeug der ukrainischen Luftfahrtgesellschaft, eine Boeing 737….