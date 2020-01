Der US-Bundesstaat Georgia will Jimmy Meders (58) am 16.01.2020 hinrichten. Er ist für einen Mord im Jahr 1987 zum Tode verurteilt worden. Seit Jahrzehnten ist Jimmy Meders im Todestrakt. Am Donnerstag hat er eine Anhörung zu einem möglichen DNA-Test.

Am 14. Oktober 1987 soll Jimmy Meders den Ladenangestellten Don Anderson (47) während eines Überfalls erschossen haben. Meders bestreitet nicht, dass er den Überfall begangen hat, aber er besteht darauf den ihm vorgeworfenen Mord nicht…..