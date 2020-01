Fall Epstein: Autopsiefotos wecken weitere Zweifel an der offiziellen Selbstmordthese

Fotos von Epsteins Autopsie haben bei Experten den Verdacht erhärtet, Epstein wäre ermordet worden. Leider berichten die deutschen „Qualitätsmedien“ darüber nicht.

Der Epstein-Skandal ist der vielleicht größte Skandal des bisherigen Jahrhunderts. Immerhin besteht der Verdacht, Epstein habe Vertretern der US-Elite, wie zum Beispiel Bill Clinton, minderjährige Prostituierte zugeführt und den Sex sogar heimlich gefilmt. Wenn das stimmt, hätte Epstein tausende belastende Videos mit so ziemlich allen, die in den USA in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und auch….